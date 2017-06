Lanieri: il primo ecommerce di abiti su misura maschili “Made in Italy” vince il Netcomm eCommerce Award 2017

Grandi soddisfazioni per il primo ecommerce di abiti su misura maschili Made in Italy. Lanieri.com, infatti, si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il Netcomm eCommerce Award 2017 nella categoria “abbigliamento e accessori”.

Il Netcomm eCommerce Award 2017 è un importante riconoscimento dedicato ai protagonisti del mondo dello shopping online impegnati nello scrivere la storia dell’ecommerce nel nostro Paese. Se nel 2016 il premio era stato vinto ex-aequo con il colosso dell’ecommerce Zalando, quest’anno Lanieri ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi come unico vincitore il Netcomm eCommerce Award 2017 nella categoria “abbigliamento e accessori”. Il premio rappresenta quindi un nuovo traguardo per l’azienda che ha chiuso il 2016 con un +200% di fatturato.

Lanieri rappresenta infatti una vera e propria storia di eccellenza italiana. Da poco trasferitosi nella nuova sede del Sellalab, l’azienda si avvale esclusivamente di tessuti e tecnologie italiani. Le lane utilizzate dalla giovane impresa provengono infatti da storici produttori di eccellenza quali Reda, Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Vitale Barberis Canonico e molti altri. Unica nel suo genere lungo tutto lo Stivale, Lanieri si basa su un’impostazione marcatamente omnichannel; questo significa che i clienti hanno la possibilità sia di acquistare direttamente online da Lanieri.com i propri abiti su misura sia di recarsi negli atelier per toccare con mano i tessuti. In particolare, Lanieri è attualmente presente a Milano, Roma, Torino, Bologna, Biella, Zurigo, Bruxelles e Parigi.

Se il 2016 si è chiuso nel migliore dei modi, anche il 2017 continua a dare feedback molto interessanti per Lanieri. Dalle ultime ricerche emerge che Lanieri ha creato una vera e propria fidelizzazione con i propri clienti. L’eccellenza dei materiali e delle tecnologie utilizzate, infatti, fa sì che il 50% dei clienti porti a termine un secondo acquisto e che l’80% di chi ha comprato offline decida di effettuare online l’ordine successivo.

“Siamo onorati di aver ottenuto per il secondo anno consecutivo il Netcomm eCommerce Award: si tratta di una conferma del fatto che stiamo procedendo nella direzione giusta all’interno di un mercato altamente competitivo. Questi ultimi 2 anni sono stati molto importanti per noi: abbiamo iniziato un massiccio piano di espansione globale, che ci vede ora presenti non solo in Italia ma anche all’estero. Abbiamo anche ricevuto un importante investimento a fine 2016 di 3 milioni di € che ci permetterà di consolidare il nostro business” hanno affermato Simone Maggi e Riccardo Schiavotto, co-fondatori di Lanieri.