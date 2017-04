Lanieri abiti da uomo su misura: la nuova sede al SellaLab di Biella

Cambio di location per la sede operativa di Lanieri, il primo e-commerce di abiti da uomo su misura made in Italy, nato nel 2012 dall’idea di Riccardo Schiavotto e Simone Maggi. Dopo una chiusura del 2016 estremamente positiva in termini di fatturato ma soprattutto di nuovi clienti da tutto il mondo che vanno sempre più fidelizzandosi al brand, Lanieri ha scelto una nuova casa da dove operare. Il brand infatti si trasferisce nei nuovi uffici di Biella all’interno di SellaLab, polo d’innovazione e acceleratore d’impresa del Gruppo Banca Sella che ha preso vita nel 2013 nello storico complesso industriale del Lanificio Sella.

SellaLab per l’imprenditoria locale non è semplicemente un complesso di uffici. Si tratta infatti di una struttura innovativa che desidera lavorare per diffondere e supportare l’evoluzione economica e territoriale locale. Esso racchiude un progetto di “corporate innovation” che supporta e coinvolge diverse start up in ambito fintech. E questo non poteva che essere il luogo perfetto per la nuova spinta propulsiva di Lanieri che ha come obiettivo quello di espandersi il più possibile nel prossimo futuro. Nei propri progetti a lungo termine infatti il brand ambisce a dare la possibilità a tutti gli uomini che lo desiderano di essere eleganti e raffinati con un abito su misura realizzato in Italia, con le più rigide regole della sartoria made in Italy. La qualità e l’unicità di questo tipo di prodotti si fondono con la semplicità e la rapidità di produzione e consegna, in tutta comodità del cliente, ovunque esso si trovi.

Il nuovo headquarter di Lanieri al SellaLab di Biella si lega ad un’altra interessante novità per i clienti che, pur apprezzando la comodità dell’e-commerce, non si lasciano sfuggire l’occasione di essere “coccolati” in un atelier del brand di Maggi e Schiavotto. All’interno dei nuovi uffici è infatti prevista anche la nascita di un nuovo atelier, dove poter creare il proprio capo su misura con l’aiuto dei professionisti a disposizione e una possibilità di scelta tra oltre 10 milioni di combinazioni, che va ad aggiungersi ai negozi monomarca di Milano, Roma, Torino, Bologna, Parigi e Bruxelles.