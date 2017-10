Land Rover Discovery: il SUV diventa una cucina di lusso per lo chef Jamie Oliver (FOTO)

Jamie Oliver – noto chef e personaggio televisivo – e Jaguar Land Rover hanno realizzato una supercucina su quattro ruote, mettendo in luce la versatilità della Land Rover Discovery. Il SUV su misura di Jamie è dotato di una completa attrezzatura da cucina, che comprende anche slow cooker, barbecue, gelatiera, oliera e zangola, per fare il burro in movimento. La divisione Special Vehicle Operations (SVO) di Jaguar Land Rover ha collaborato alla

realizzazione dell’idea di Jamie, da sempre cliente e fan di Land Rover.

Il risultato è veramente unico – la sua è l’unica Discovery al mondo equipaggiata con tostapane nella consolle centrale e girarrosto pilotato dalla presa di forza. Altre caratteristiche ingegnose comprendono una pentola slow cooker posta vicino al motore, una macchina per la pasta, un piano di cottura a gas ed un piano di lavoro/da pranzo estraibile. Senza dimenticare un orto di erbe aromatiche ed un portaspezie ai finestrini posteriori.

Racconta Jamie Oliver: “Ho affidato a Land Rover un’impresa pazzesca, la creazione di un’impensabile cucina su ruote. Ho sognato in grande e chiesto molto, ma quello che hanno fatto è sbalorditivo. Non potevo credere che avrebbero veramente messo una slow cooker vicino al motore e il contenitore dell’olio nel bagagliaio, ma l’hanno fatto. Ora questa Discovery è meravigliosa, su misura per me e per la mia famiglia. E noi la amiamo. Questo creazione unica ci permette di portare le nostre avventure culinarie ad un livello

superiore.”