Land Rover Born Awards 2018: ecco i vincitori italiani

Consegnando a ciascuno dei vincitori un trofeo progettato e realizzato grazie alla collaborazione tra lo studio BorromeoDeSilva e G|Lab Milano, sono stati premiati i migliori creativi dell’anno, che hanno saputo interpretare alla perfezione il tema scelto per questa edizione, il peerless design, presentando oggetti che spaziano dall’architettura alla mobilità, dallo sport alla moda. Tutti i vincitori, tra i quali spiccano designer già affermati e talenti emergenti, prenderanno inoltre parte alla fase successiva del contest che vede accanto agli italiani, i vincitori per le stesse categorie degli altri paesi. Il 4 ottobre, al London Design Museum, concorreranno per i global winners 2018.

Una menzione particolare è stata riservata allo chef stellato Enrico Bartolini, a Piaggio e a Riva Yacht, marchi e personalità che, nelle rispettive aree di competenza, si sono affermati in Italia e nel mondo con il loro stile “senza pari”. Tutti i vincitori italiani assieme a quelli di Spagna, Francia, Inghilterra, USA e a sei nomi Internazionali, sono esposti fino a domenica nell’installazione creata presso lo spazio Gattinoni di Brera che vede protagonista anche la nuova Range Rover SV Coupé, posizionata in una teca di vetro come massima espressione del peerless design.

Ecco la lista dei vincitori: