Land Rover Born Awards 2018: annunciati i 12 finalisti

Eleganza, praticità e personalità sono le qualità essenziali che hanno guidato la giuria di esperti del mondo del lusso e del design nella scelta dei 12 finalisti italiani. Soltanto 6 di loro, i vincitori finali, esporranno i propri lavori presso il Gattinoni Hub durante la Milan Design Week 2018 e verranno premiati il 18 aprile, in occasione di un evento esclusivo, da Gerry McGovern, Land Rover Chief Design Officer, e Jean Christophe Chopin, fondatore e CEO di BORN.

Jean Christophe Chopin, fondatore e CEO di BORN, ha affermato: “La mission dei BORN Awards è quella di sostenere, far crescere e celebrare la prossima generazione di pensatori e creatori del design, le cui innovazioni modelleranno la vita di domani. Tutto ciò si basa sulla convinzione che se il design è ovunque, non si può dire altrettanto del design di qualità. Selezionare solo alcuni dei numerosi progetti presentati è stato, per me e per gli altri giurati, un compito molto difficile, ma allo stesso tempo stimolante. Creatività, innovazione, eleganza ed unicità sono state grandi protagoniste e hanno guidato i designer nell’ideazione e nella realizzazione dei loro lavori”.

Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover, ha dichiarato: “Il credo condiviso da Land Rover e BORN sulla capacità del design di cambiare il mondo sembra oggi più sentito che mai, a giudicare dalle opere dei finalisti di quest’edizione. Questi premi riuniscono i più brillanti e creativi innovatori di diverse categorie e anche quest’anno la portata dei prodotti in gara è sbalorditiva”. Gerry McGovern aggiunge: “Sono particolarmente orgoglioso di presenziare ai Land Rover BORN Awards in occasione di una cornice così prestigiosa a livello internazionale come la Milan Design Week.”

Tutto quello che c’è da sapere su Land Rover Born Awards 2018: