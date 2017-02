Lamborghini Urus prezzo, uscita, prestazioni e caratteristiche: tutto quello che sappiamo

Alfa Romeo non è l’unica ad approdare per la prima volta nel mercato dei SUV: dopo Alfa Romeo Stelvio, anche Lamborghini si prepara a lanciare la sua prima vettura del settore. L’auto in questione è la Lamborghini Urus, modello che – almeno stando ai rumors – potrebbe rappresentare un punto di svolta e cambiamento per la casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese.

Ma quali saranno prezzo, caratteristiche e data d’uscita di Lamborghini Urus? L’AD di Lamborghini, Stefano Domenicali, ha parlato di Urus come un fuoristrada dalle performance di una vettura supersportiva grazie alla regolazione di trazione e assetto. Il carattere sportivo di Lamborghini Urus verrà sottolineato anche dalla linea e dagli interni; probabile anche un sistema di guida semiautomatica. Per quanto riguarda i motori, l’ipotesi è che Lamborghini Urus possa montare propulsioni 4.0 V8 TFSI Audi o 5.2 V10.

Ma per quando è prevista l’uscita di Lamborghini Urus? Dopo l’ipotesi di una sua presentazione al Salone di Ginevra, gli ultimi rumors parlano invece del Salone di Shangai come trampolino di lancio per il nuovo (e primo) SUV Lamborghini. Per quanto riguarda il prezzo, infine, è probabile che Lamborghini Urus arrivi sul mercato ad un costo che si aggirerà tra i 140mila e i 150mila euro.