Lamborghini Urus prezzo, scheda tecnica e news: il SUV di lusso debutterà il 4 dicembre

Dopo aver rilasciato il primo teaser trailer – che vi lasciamo qui sotto – Lamborghini ha svelato quale sarà la data di presentazione dell’attesissimo Lamborghini Urus, eclusivo SUV della casa automobilistica che si distinguerà per comfort, prestazioni e lusso. In particolare, l’appuntamento è fissato per il 4 dicembre 2017 quando la vettura verrà svelata direttamente nel quartier generale del brand a Sant’Agata Bolognese.

Lamborghini Urus rappresenta il primo SUV della casa automobilistica italiana e, in perfetta linea con il resto della gamma, sarà una vettura d’eccellenza. Dal colosso automobilistico, infatti, Urus viene già definito come SSUV ovvero un Super SUV che coniugherà prestazioni d’eccellenza a equipaggiamenti luxury: il design e la configurazione della vettura – essendo la prima della sua tipologia – saranno invece del tutto inediti rispetto alle linee abituali della casa automobilistica emiliana.

Ma quali saranno le caratteristiche del nuovo Lamborghini Urus? Stando alle prime indiscrezioni, la vettura dovrebbe avere al suo interno un motore V8 biturbo da 4.0 litri con 650 cavalli di potenza. Per quanto riguarda la gamma, invece, sappiamo che successivamente al lancio del modello iniziale verrà anche proposta una versione con sistema propulsivo ibrido plug-in. Impossibile ancora conoscere il prezzo ma ciò che è certo è che la casa automobilistica sarebbe intenzionata a produrne 1000 unità nel 2018 e 3500 a partire dal 2019.