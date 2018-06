Lamborghini offerte di lavoro, 150 posizioni aperte per entrare in una delle più lussuose case automobilistiche: stipendio da capogiro!

Automobili Lamborghini SpA è una società ad azionista unico parte del Gruppo Audi. La casa automobilistica è stata fondata, nel 1963, da Ferruccio Lamborghini ed ha il proprio headquarter a Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna. Oggi è una delle maggiori aziende al mondo che producono automobili di lusso e conta 145 concessionari in tutto il mondo. La Lamborghini è in crescita e, il mese scorso, ha inaugurato, insieme alla Ducati, un nuovo hub logistico a Sala Bolognese, un magazzino di 30mila metri quadri che fungerà da centro di stoccaggio e distribuzione delle parti di ricambio originali per i due brand. La nota casa automobilistica ha raggiunto, infatti, una ipotesi di accordo con i Sindacati per rinnovare alcune disposizioni contrattuali, che prevede anche nuove assunzioni. La proposta è in attesa di approvazione e, se andrà in porto, potrà portare l’inserimento a tempo indeterminato di 150 lavoratori entro il 2019. (Continua a leggere dopo la foto)

Nuove posizioni lavorative in Lamborghini? La notizia è stata diffusa attraverso un recente comunicato diffuso da FIOM CGIL Bologna e FIM CISL Amb. Si evidenzia l'ipotesi di accordo con le Organizzazioni Sindacali per rinnovare il contratto integrativo aziendale Automobili Lamborghini per l'anno 2018. Il rinnovo contrattuale si rende necessario anche in vista dell'avvio della produzione del nuovo modello di automobile del Gruppo, il super Suv URUS, che segnerà un momento di transizione per l'azienda automobilistica. L'ipotesi di intesa, inoltre, prevede un incremento dell'organico aziendale e la creazione di 150 nuovi posti di lavoro Lamborghini tra luglio 2018 e aprile 2019. Si tratta di inserimenti a tempo indeterminato, che andranno ad aggiungersi ai 500 già effettuati per produrre la nuova macchina e ai 200 che saranno realizzati nel nuovo stabilimento per la verniciatura di quest'ultima attualmente in costruzione.

Il rinnovo di contratto aziendale per i lavoratori di Lamborghini comprende vari punti, oltre all’assunzione di 150 nuovi lavoratori entro il prossimo anno. Ad esempio un aumento del Premio di Risultato, che dovrebbe passare dagli attuali 2.700 Euro a 3.000 Euro, da erogare nel 2019. E, ancora, la destinazione di una quota pari al 10% della media dei premi erogati nei prossimi anni ad un nuovo elemento retributivo annuale, da definire con l’accordo per il rinnovo contrattuale relativo al 2019 – 2021. E ancora, i lavoratori potranno beneficiare di strumenti migliorati per il recuperi forfait, la flessibilità in entrata e in uscita, e la banca ore, di un nuovo accordo sindacale per avviare progetti pilota di ‘smart work’ e della sperimentazione di permessi speciali per i lavoratori in difficoltà con le ferie.