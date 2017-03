L’ALTA GASTRONOMIA INCONTRA L’ALTA VELOCITA

Il meglio della gastronomia italiana viaggia a bordo treno, grazie alla collaborazione tra Italo e VyTA Santa Margherita. Italo ha infatti deciso di affidarsi ai bistrot VyTA Santa Margherita per offrire ai viaggiatori di Club Executive i prodotti migliori della tradizione italiana, pensati ad hoc per rispondere alle esigenze di chi viaggia. Direttamente dalla gastronomia di VyTA Santa Margherita, piccole delizie appena sfornate verranno servite ai viaggiatori di Club Executive a bordo dei treni Italo in partenza dalle stazioni diTorino, Milano Centrale, Venezia Santa Lucia, Firenze SMN, Roma Termini e Napoli. Fragranti cornetti di pasticceria per addolcire la prima colazione, panini mignon per un lunch leggero o uno sfizioso spuntino serale. In una piccola confezione, la più grande qualità dell’alimentare italiano servita ad alta velocità. La Club Executive è l’ambiente più esclusivo di Italo, dedicato ai viaggiatori più esigenti che gradiscono viaggiare in estrema tranquillità e circondati da ogni tipo di comfort. Comodità, tecnologia e servizi completamente personalizzati rendono il viaggio in Club Executive un’esperienza unica che, d’ora in poi, sarà resa ancora più piacevole dalla possibilità di assaporare la qualità e la freschezza dei prodotti che VyTA Santa Margherita mette a disposizione a bordo .