Lago di Como, immobili di lusso: i russi sedotti dal Lario, ecco cosa cercano

Il Lago di Como si conferma una delle zone italiane più interessanti e richieste fra gli immobili di lusso. A darne conferma sono i dati Yandex, principale motore di ricerca della Russia, che mostrano un sensibile interesse da parte dei magnati per la zona del Lario. Giulio Gargiullo, esperto di digital marketing, ha commentato questi dati: “Da uno studio che ho condotto personalmente grazie a dati Yandex, notiamo il trend crescente di interesse da parte dei cittadini russi per il Lago di Como e gli immobili di prestigio. La predilezione è per immobili molto grandi per investimenti personali o aziendali. Forte importanza viene data alla storia dell’edificio stesso e all’architettura e al design ricchi”.

Quali sono, dunque, i parametri da soddisfare per intrigare questi compratori top level? “L’immobile deve offrire una vista unica ed esclusiva, possibilmente legata a celebrità o noti architetti o costruttori del passato o contemporanei. Viene richiesto, dai russi come dagli altri acquirenti, una location che garantisca esclusività, lusso ma assieme alla sicurezza dove si intende un connubio fra posizione, possibilità di spostamento, discrezione e possibilità di controllare il territorio“. A questa impennata di interesse si lega anche l’ascesa inarrestabile del turismo lacustre registrata lo scorso anno, che ha segnato un aumento del +7,1% in più rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente .

Non è soltanto la Russia a guardare al Lago di Como con crescente interesse; alla lista si aggiungono altri paesi quali Germania, Svizzera, Stati Uniti, Francia, Danimarca e Paesi Bassi. Gargiullo asserisce : “È importante intercettare i turisti che vengono in queste zone in cerca del lusso, dell’esclusività e della classe italiana. È fondamentale quindi sfruttare il grande richiamo del territorio a livello internazionale e non solo, per portare turisti e clienti verso certamente le strutture alberghiere, turistiche, ma anche verso le aziende e far scoprire i luoghi d’eccellenza ancora non noti a tutti. In questo senso è importante far conoscere al turista o al potenziale cliente, già dalla sua partenza dalla nazione di origine, le attività già che dovrà visitare, comunicandole già molto prima della sua partenza, in modo che l’ospite venga totalmente informato e fidelizzato circa l’attività e le persone che incontrerà”.