L’aereo della famiglia reale del Qatar è in vendita: un incredibile lusso da 550 milioni di dollari (FOTO)

Un superattico extralusso nei cieli, alimentato da quattro motori e con appena sei anni di vita e 403 ore di volo: la famiglia reale mette in vendita il suo Boeing 747-8I, per i paperoni del pianeta che possono permetterselo Costruito nel 2012, il jumbo jet è entrato a far parte della flotta reale qatariota solo tre anni più tardi, dopo essere stato sottoposto ad una completa e radicale trasformazione super-VIP che ha notevolmente accresciuto il suo valore di listino (che si aggira sui 400 milioni di dollari, pari a poco meno di 350 milioni di euro): non a caso Perth Now stima che potrebbe essere venduto per oltre 640 milioni di dollari (ovvero, più di 550 milioni di euro). Stando a quanto riporta l’annuncio di vendita apparso sul sito Controller (specializzato nel trattare aerei di seconda mano), il Boeing 747-8I ha appena 403,2 ore di volo alle spalle, con 181 cicli (decollo e atterraggio), il che lo rende praticamente nuovo di zecca.



Sebbene questo modello di jumbo jet sia in grado di trasportare 467 persone, l’aereo qatariota è stato attrezzato con appena 76 posti per i passeggeri e 18 posti per l’equipaggio (quindi 94 persone in totale) e basta dare un’occhiata all’interno per capirne il motivo. Decorato in blu, bianco e oro e caratterizzato da arredi sontuosi, in linea con lo status regale dei proprietari, il Boeing dispone infatti di ampi spazi interni, come la vasta sala da pranzo, che funge anche da sala riunioni, equipaggiata con 14 poltrone super lusso.





All’interno dei due piani dell’aereo sono stati poi ricavati numerosi salottini e uffici, tutti arredati con estrema opulenza e nel rispetto delle regole di sicurezza, come confermano le cinture di sicurezza di cui sono dotati i divanetti in pelle color crema, in caso di possibili turbolenze in volo. Essendo destinato al trasporto della famiglia reale del Qatar, non stupisce che su questo Boeing 747-8I sia presente anche una sala medica perfettamente attrezzata e dotata delle più sofisticate apparecchiature.