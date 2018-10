Lady Gaga hot, senza freni dà scandalo forse come mai aveva fatto prima d'ora. La pop star di fama internazionale si è presentata con indosso un abito nero lungo alla presentazione del film. Lo spacco inguinale a dir poco osè ha permesso ai fotografi di immortalarla e mettere in evidenza quel particolare intimo che non poteva certo passare inosservato: la cantante e attrice 32enne non indossava gli slip!

non è certo la prima volta che si mostra in pubblico con delle mise sexy, provocanti e mirate a lasciare di stucco. Stavolta però la star ha davvero passato il limite e superato se stessa mostrando tutto, ma proprio tutto ... Fino a qualche tempo fa infatti non era inusuale vederla 'travestita' con cappelli e parrucche che la trasformavano completamente. Anche le provocazioninon sono mai mancate durante la sua carriera, fra nudità e spogliarelli improvvisati sul palco.