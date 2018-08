Lady Gaga nudo integrale su Instagram, l’ultimo shooting della star mondiale del pop è a dir poco osè. La cantante si è mostrata completamente senza veli sul social – dove è seguita da 29 milioni di persone – condividendo gli scatti hot. L’occasione è speciale: festeggiare i dieci anni di carriera. Gli scatti fotografici sono stati realizzati dal fotografo Eli Russell Linnetz (già fotografo di Kanye West e Kim Kardashian). Le immagini – dei veri nudi artistici – mostrano una Lady Gaga parzialmente nuda, vestita con calze color carne, un reggiseno effetto nude e i suoi tatuaggi.

Lady Gaga hot su Instagram in attesa del Festival del Cinema di Venezia

E quando mancano pochissime ore all’apertura ufficiale della 75esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ecco che si parla dell’artista pop. Il nome di Lady Gaga è infatti tra gli ospiti attesi in Laguna; la cantante, diretta da Bradley Cooper nell’esordio dietro la macchina da presa nel film ‘A Star is born’, che verrà presentato all’interno della rassegna il 31 agosto. Qale modo migliore, dunque, per attirare l’attenzione su di sé?

Lady Gaga festeggia dieci anni di carriera con il nuso integrale Nelle foro sexy la cantante ha posato indossando solo dei collant color carne, e ha condiviso le foto scattate da Eli Russell Linnetz. Questo il suo modo di festeggiare il decennale anniversario dell’uscita del suo disco d’esordio, Fame. In nella mostra i tatuaggi della star del popo, sua grande passione. Il volto di David Bowie, un cuore con la scritta “Papà” e un unicorno sulla coscia, tra i più celebri ed evidenti.

La cantautrice 32enne mostra un fisico perfetto e scolpito. questo per lei dal punto di vista professionale è un momento di stasi, cui è stata costretta quando lo scorso febbraio fu costretta a disdire dieci date del suo tour europeo a causa della fibromialgia, una sindrome che provoca forti spasmi ai muscoli e ai tendini.