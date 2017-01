Lady Diana statua a Kensington Palace per volere dei figli

Sarà fra poco, il 31 agosto 2017, quando cadrà il 20esimo anniversario della morte in circostanze violente e inaspettate della principessa Diana. In una tragica notte di fine estate, a Parigi, Diana e il compagno hanno trovato la morte in un incidente stradale.

I due amati figli William e Harry avevano rispettivamente 15 e 12 anni, un’età terribilmente complessa in cui ritrovarsi orfani di madre. Una madre che i due ragazzi, oggi divenuti uomini, non hanno mai dimenticato e che intendono celebrare e ricordare con un monumento che verrà eretto a Kensington Palace, luogo che fu a lungo residenza di Lady D dopo la separazione dal principe Carlo.

Harry e William, scrive la BBC, hanno dichiarato: “è giunto il momento di riconoscere il suo impatto positivo in Gran Bretagna e nel mondo, nostra madre ha toccato la vita di così tante persone. Speriamo che la statua aiuti quelli che visiteranno Kensington Palace a riflettere sulla sua vita e la sua eredità “. Un portavoce della Casa Reale ha precisato che al momento non è ancora stato individuato lo scultore ma che la regina appoggia questa decisione.