Lady Diana e George Michael: l’amicizia al limite dell’eros in cui lei volle di più

L’amicizia tra Lady Diana e George Michael era stata motivo di grande interesse per la stampa di tutto il mondo. Soprattutto quando, alcuni fidati della principessa, avevano descritto il rapporto come un continuo flirt dal retrogusto erotico.

Lo chef di Diana ha raccontato: “Erano grandi amici. Lei amava il suo senso dell’umorismo. Si sentiva a suo agio con lui. Era come avere un’amica del cuore, qualcuno con cui sentirsi al sicuro e raccontare qualsiasi cosa. Lei lo stuzzicava, gli piaceva provocare. Lui rideva e rispondeva per le rime. Le persone spesso incontravano la principessa e correvano a inginocchiarsi o erano molto nervosi, invece per George era come incontrare una sorella”.

Michael ha chiarito dopo la morte di Lady D. il loro legame raccontando, forse non proprio da gran cavaliere, l’attrazione che la donna aveva sviluppato nei suoi riguardi: “Quando ci siamo incontrati, tra noi è scattato davvero qualcosa. Ci sono stati diversi episodi che hanno reso chiaro il fatto che fosse attratta da me. Non c’era alcun dubbio. Sapevo che sarebbe stata una cosa disastrosa da fare“.