Lady Diana e Carlo: matrimonio degli orrori, esce il libro che rivela il peggio

Da poco uscito nel Regno Unito, il libro che rivela i retroscena peggiori del matrimonio di Carlo e Diana sta facendo discutere. Scritto da Pamela Hicks con la biografa Sally Bedell Smith nessun Windsor si salva dal quadro infernale: a partire proprio dalla Regina Elisabetta e consorte che avrebbero invitato caldamente Carlo a sposare la Spencer attraverso una lettera.

Carlo viene dipinto come una personalità estremamente debole, totalmente succube di Camilla, schernito da Diana che non mancava di sottolineare che non sarebbe mai divenuto re. Un amore forte quello tra Carlo e Camilla, conosciutisi negli anni ’70 e osteggiato dalla famiglia reale. Così Diana, giovane e graziosa, parve la perfetta candidata. “Non avevano connessioni intellettuali, amici comuni, interessi comuni e nessuna esperienza di vita condivisa. Pesava il divario d’età Camilla invece era tutto ciò che Diana non avrebbe mai potuto essere, lei ne era cosciente e quella consapevolezza alimentò gelosie, paranoie, autolesionismo e bulimia“.

Un libro che promette di far parlare: “Principe Carlo: le passioni e i paradossi di una vita improbabile“, una storia che a distanza di anni continua ad appassionare con i suoi retroscena tantissime persone.