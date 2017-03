Lacama: la prima custom elettrica di lusso è lanciata da una startup italiana

Si chiama Italian Volt la startup italiana che ha ideato Lacama, la prima custom elettrica di lusso e personalizzabile in ogni dettaglio. Nata dall’idea di tre amici appassionati di motori a due ruote, la nuova custom ha come obiettivo quello di affermarsi come la prima di “e-motorcycle” di lusso, “completamente custom made, imbattibile in termini di tecnologia, design ed esperienza di guida”.

Ma cosa renderà unica Lacama, la prima custom elettrica di lusso? La moto sarà ordinabile da settembre, ad un prezzo di circa 35mila euro: creata in tiratura limitata, Lacama sarà personalizzabile in ogni suo dettaglio e ogni acquirente potrà avere il suo pezzo unico semplicemente combinando i 12 componenti della carrozzeria, tutti realizzati tramite stampa 3D in 5 varianti di design e numerosi colori.

“E’ un oggetto del desiderio, uno status symbol dedicato a chi ama le sfide e l’innovazione” spiega Nicola Colombo, fondatore di Italian Volt insieme a Valerio Fumagalli e Adriano Stellino. Per quanto riguarda le performance, la prima custom elettrica di lusso raggiungerà i 100 chilometri orari in soli 4 secondi e avrà 95 cavalli di potenza. “Siamo convinti delle enormi potenzialità del mercato elettrico delle due ruote” ha spiegato Colombo sottolineando, comunque, che “sappiamo che la conversione richiederà molto tempo e molto lavoro”. Per quanto riguarda l’autonomia, Lacama si ricarica dell’80% in 40 minuti: è dotata altresì di GPS, pannello touch screen, connessione internet e può essere controllata tramite app. L’autonomia è invece di 180 chilometri.