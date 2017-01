La villa più costosa del mondo in vendita: 250 milioni di dollari, eccola

E’ in vendita la villa di lusso più costosa di tutti gli Stati Uniti e, fra i gioielli del suo genere architettonico, anche del mondo. Sita a Bel Air, il quartiere più esclusivo di Los Angeles, l’abitazione è di proprietà del magnate Bruce Makowsky. Il prezzo di vendita ammonta a 250 milioni di dollari e garantisce un’esperienza di lusso oltre ogni immaginazione.

La magione vanta un’estensione di undicimila metri quadri: 12 camere da letto, 21 bagni, tre cucine, una pista da bowling a quattro corsie, un cinema da 40 posti dotato di un’audio introvabile in qualunque altra sala pubblica, una mega piscina con bar, un “muro delle caramelle” da 200mila dollari, cantina sterminata, palestra, spa. All’interno i beni di lusso fanno concorrenza a qualunque museo.

Una collezione di 130 opere d’arte nonché un parco auto da 30 milioni di dollari: Lamborghini, Ferrari, Bentley. In salotto troneggiano i ritratti dei grandi vip realizzati da Timothy White. Nel prezzo è compreso anche un elicottero, non funzionante. Non resta che vedere chi sarà il prossimo inquilino di lusso che potrà permettersi di rilevare questo gioiello.