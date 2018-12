La tavola delle Feste 2018: tendenze e curiosità

Per tracciare un quadro delle nuove tendenze nel settore del food, gli Osservatori di Bit – Borsa Internazionale del Turismo, Host e Tuttofood hanno unito le forze per sondare alcuni tra gli esponenti più innovativi del food tricolore in Italia e all’estero tra cui Lorenzo Cuomo di Hostaria, il ristorante del Relais San Lorenzo a Bergamo; Michele Cobuzzi, chef del Ristorante Olio di Milano; Vito Casulli, chef del ristorante Saleblu presso l’Hotel Peschiera di Monopoli; Carmelo Carnevale, chef del ristorante mediterraneo Onima a Londra; Sebastiano Lombardi, già stella Michelin del Pellicano Hotel e ora chef dello Chalet D’Adrien a Verbier e Roberto Carangiu, chef consulente e Presidente di APCI– Associazione Professionale Cuochi Italiani.

Quali idee originali e spunti creativi possiamo cogliere in un mondo culinario globalizzato e mediatico? Cipolle italiane in salsa agrodolce d’Oriente, agrumati con frutti tropicali, combinazioni di pesce e carne nello stesso piatto e lievitati tradizionali alternativi al panettone e pandoro sono solo alcuni dei gusti e degli aromi che ci vedremo proporre quest’anno. Ma anche caffè nei piatti di carne, creme acide, selvaggina o carne e pesce nello stesso piatto.

Mai come quest’anno pranzi e cene delle feste, specie per chi deciderà di passarli fuori casa, saranno ricchi di suggestioni nuove e cosmopolite.

La top ten dei gusti che non possono mancare sulla tavola delle feste 2018: