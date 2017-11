La Scuderia Ferrari in mostra a Londra: il Design Museum celebra i 70 anni dell’iconico marchio italiano

Si è aperta il 15 novembre e proseguirà sino al 15 aprile 2018 la mostra “Ferrari Under The Skin”, allestita al Design Museum di Londra. Come indicato dal nome, l’esposizione avrà come protagonista la Scuderia Ferrari, iconica casa automobilistica italiana specializzata in vetture dalla forte impronta luxury, ma soprattutto dal design e dalla cura caratteristica del “Made in Italy”.

Inaugurata alla presenza di Pier Carlo Padoan – Ministro dell’Economia – la mostra “Ferrari Under The Skin” si presenta come un evento unico nel suo genere, un’esposizione che – in occasione delle celebrazioni dei 70 anni del Cavallino Rampante – è in grado di mostrare a tutti i fan delle iconiche Ferrari la cura, la tecnologia e lo studio che si nascondono dietro ad ogni auto dell’iconico brand automobilistico. Dal valore stimato di 140 milioni di dollari, la mostra “Ferrari Under The Skin” allestita all’interno degli spazi del modernissimo Design Museum di Londra – in Kensington High Street – custodisce al suo interno una dozzina di storiche Ferrari; tra queste anche la Ferrari 125S del 1947, la prima ad essere lanciata dal Cavallino Rampante.

“La storia di Ferrari è la storia di un uomo geniale e perfezionista che resta tuttora un enigma e una leggenda” ha spiegato Gemma Curtin, direttrice della mostra “Ferrari Under The Skin” realizzata in collaborazione con il Museo Ferrari di Maranello; in mostra, infine, anche una sezione dedicata alle Ferrari che hanno fatto sognare in pista – tra le quali anche la 500 F2 – ma soprattutto una dedicata ad Enzo Ferrari, colui dal quale tutto ebbe inizio.

In copertina, Photo Credit: Design Museum on Facebook