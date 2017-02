La Roche-Posay per i più piccoli con il progetto Lipikar Families

A fronte del successo riscosso durante la prima tranche di selezione conclusa a dicembre, La Roche-Posay ha deciso di riaprire le candidature al progetto Lipikar Families.

Fino al 12 Febbraio 2017, infatti, le famiglie con figli con pelle a tendenza atopica potranno candidarsi sul sito di La Roche-Posay ed entrare a far parte del progetto Lipikar Families che offre la possibilità, attraverso una piattaforma digitale presente sul sito, di raccontare la propria esperienza, mettersi in contatto con esperti e altre famiglie e testare i prodotti della gamma Lipikar, specifica per la pelle secca a tendenza atopica.

Lipikar Baume AP+, infatti, è il prodotto che da anni aiuta a migliorare la vita della pelle a tendenza atopica del bambino e dell’adulto, agendo, grazie alla sua formula, su secchezza severa, irritazioni e sensazione di prurito.

Ma, cos’è la pelle a tendenza atopica?

La pelle a tendenza atopica è una pelle povera di lipidi, caratterizzata da una barriera cutanea alterata e quindi maggiormente vulnerabile ai fattori esterni. I soggetti a tendenza atopica, generalmente bambini, lamentano cute secca, arrossamenti, sensazione di pelle che tira e di prurito. Fattori, questi, che si riflettono sulla qualità della vita del bambino e, conseguentemente, della sua famiglia.

Il progetto è legato all’hashtag #GrazieALaRochePosay.