La Rinascente offerte di lavoro 2018: ecco le posizioni aperte per lavorare nello store di lusso

La ristrutturazione dello store Rinascente di Torino, che è situato in via Lagrange, sarà totale. Riguarderà tutta la struttura, dalla facciata ai piani, che saranno portati a 6 dai 3 attuali, e alle scale mobili. La superficie sarà ampliata da 4.300 a oltre 7.500 metri quadri. Dopo l’inaugurazione del piano -1, dove ha sede un Design Supermarket, entro fine agosto saranno inaugurati i piani 1°, 2° e 3°, dedicati alla moda uomo e ready to wear da donna, e a calzature, accessori e gioielli. A settembre sarà la volta del 4° piano, riservato alla moda classica femminile, agli articoli per bambini e alla lingerie. Gli ultimi piani saranno inaugurati in seguito. La campagna di recrtuiting per reclutare il personale che potrà lavorare nel grande magazzino torinese si aprirà già a fine estate. A gennaio del prossimo anno, infatti, apriranno i primi 3 piani della struttura, e dunque occorreranno nuove risorse da inserire. In totale saranno 50 i posti di lavoro Rinascente creati una volta completato il piano di rinnovamento del complesso…

La Rinascente Torino offerte lavoro 2018: le posizioni aperte

Le selezioni per i posti di lavoro a Torino presso la Rinascente si svolgeranno da settembre a dicembre. Il reclutamento è rivolto ad Addetti alle Vendite, che saranno assunti a partire da gennaio prossimo. I candidati ideali sono diplomati, o hanno un titolo di studio equivalente, e conoscono la lingua inglese ad ottimo livello. Si ricercano persone con uno spiccato interesse per il settore del Fashion e del Lusso, disponibili a lavorare su turnazioni e nei weekend. Devono possedere notevoli capacità comunicative e doti di organizzazione, oltre alla predisposizione al lavoro di squadra. Richiesta anche la flessibilità oraria. L’eventuale conoscenza di altre lingue straniere, in particolare Cinese, Russo e Arabo, è considerata un plus.

La Rinascente Torino offerte lavoro 2018: come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Rinascente e alle offerte di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte (Lavora con noi) del Gruppo. Dalla stessa è possibile prendere visione delle selezioni in corso e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.