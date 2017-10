La Rinascente, nuova apertura a Roma: in anteprima le immagini del nuovo flagship store [Foto]

A quasi 150 anni dall’apertura del primo store a Milano e a 100 anni esatti dall’ideazione del nome da parte di Gabriele d’Annunzio, la Rinascente apre il suo secondo flagship a Roma. Lo store – la cui apertura è prevista per domani, 12 ottobre 2017 – sorge in pieno centro storico, a pochi passi dalla Fontana di Trevi e piazza di Spagna. In particolare, il nuovo negozio Rinascente a Roma è situato all’interno del palazzo su via del Tritone, il quale è stato oggetto negli ultimi 11 anni di un complesso lavoro di ristrutturazione in perfetta armonia con il contesto che lo ospita, valorizzando le ricchezze storico-culturali del territorio.

Peculiarità del nuovo flagship la Rinascente a Roma è infatti il sito archeologico visitabile al piano -1 che riporta alla luce uno dei tesori di Roma Antica: l’Acquedotto Vergine inaugurato da Augusto nel 19 a.C.. Lo store incorpora e avvolge, inoltre, un piccolo edificio dei primi del ‘900 denominato “Palazzetto”, un vero e proprio palazzo nel palazzo, che su diversi piani diventa parte integrante e suggestiva dell’architettura espositiva. Altro elemento che distingue l’architettura della location è il cavedio, che attraversa in altezza tutti i piani consentendo alla luce di diffondersi e conferendo all’ambiente assoluto splendore; i clienti avranno poi modo di ammirare le terrazze al sesto piano, le quali completano la food hall e le sue ricercate proposte ristorative con un’emozionante vista sulla Città Eterna.

Il secondo flagship la Rinascente a Roma, sito in via del Tritone, si erge quindi su otto piani magistralmente dedicati al meglio di moda, bellezza, design e gourmet, firmato dai marchi più prestigiosi del Made in Italy e del panorama internazionale. A poche ore dall’apertura vi mostriamo quindi in anteprima alcune immagini dello store, in attesa di poterci ovviamente andare di persona e toccare con mano tutte le eccellenze beauty e fashion presenti al suo interno.