La Rinascente a Roma 2018: al via la Mostra LR100

Nel 2017 Rinascente ha celebrato i 100 anni del suo nome, ideato dal poeta Gabriele D’Annunzio con una grande mostra a Palazzo Reale a Milano. LR100-Rinascente Stories of Innovation racconta l’evoluzione del grande magazzino, dal 1865 ai giorni nostri, mettendo in evidenza come Rinascente abbia contribuito a produrre decisivi cambiamenti nella vita quotidiana della nascente società dei consumi, creando nuovi miti e archetipi nel gusto e stimolando la nascita dei sistemi produttivi legati alla moda e al design.

Da oggi al 27 febbraio, i capitoli più importanti della mostra troveranno spazio nell’Exhibition Area del nuovo flagship store Rinascente di Roma e daranno vita a un percorso dedicato agli ambiti in cui l’azienda ha dimostrato una straordinaria capacità progettuale e realizzativa.

Le aree tematiche selezionate metteranno in luce il ruolo che Rinascente ha avuto nello sviluppo della grafica pubblicitaria, del prêt-à-porter e del design; evidenzieranno come la collaborazione costante con i migliori talenti creativi abbia portato alla creazione di allestimenti fuori dal comune e di un’immagine all’avanguardia. Sottolineeranno anche la dinamicità commerciale dell’azienda e la capacità di coinvolgere sia il pubblico esterno che i dipendenti.