La Regina Elisabetta non li sopporta e guai a farglieli trovare nel piatto: 3 cose che non mangia mai

Se sei la Regina d’Inghilterra puoi permetterti di fare i capricci a tavola: sempre e comunque. Questa pare essere la filosofia dell’inossidabile Elisabetta il cui chef Darren McGrady, suo fidato per ben 15 anni, ha svelato abitudini, passioni e repulsioni della sovrana a tavola. A partire da tre alimenti che la donna non tollera assolutamente e sui quali è veto assoluto: la pasta, le patate e l’aglio.

Se si tratta di una cena di Stato la regina fa un’eccezione, mostrando il suo stoicismo nel rivestire il ruolo istituzionale. Normalmente gradisce pesce e pollo alla griglia serviti con due tipi di verdure diverse. Adora insalatone fresche e ciotole di frutta, altrettanto fresca. Lo chef regala anche una chicca, ovvero come la regina mangia, regalmente, la banana: “Con la banana la regina fa così: la taglia in senso verticale per tutta la lunghezza e poi la riduce in piccole fette da mangiare con la forchetta“.

Veniamo invece ai peccati di gola della sovrana, che non si separa mai dalla chocolate biscuit cake, ne porta con sè in ogni viaggio. Si tratta di una ricetta irrinunciabile della quale non si stanca mai: nel caso le venisse voglia improvvisa in trasferta lo chef la dovrebbe raggiungere per cucinarla in loco.