“La regina Elisabetta è morta” account fake della BBC diffonde falsa notizia

Si è generato un panico tale da far intervenire ufficialmente Buckingham Palace quando un tweet partito da un account fake dell BBC ha diffuso la falsa notizia che la regina Elisabetta fosse morta.

Recentemente ricoverata a causa di un brutto raffreddore che l’ha debilitata, in considerazione dei suoi 90 anni, i sudditi in questo momento sono già preoccupati per le sorti di Elisabetta, il tweet proveniente da una fonte autorevole come la BBC ha generato il panico. Invece si è trattato soltanto di una bufala di cattivo gusto.

“Buckingham Palace annuncia la morte della Regina Elisabetta II all’età di 90 anni. Le circostanze sono sconosciute” questo il testo del tweet incriminato. La regina, al momento, è viva e sta bene ma stavano già iniziando gli assemblamenti degli inglesi presso i “luoghi reali” e piovevano messaggi di cordoglio. Nuovo trend sui social, dopo questo falso allarme, è stato “Lunga vita alla regina!”