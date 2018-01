La Principessa Charlotte d’Inghilterra va all’asilo: le foto di mamma Kate

Come non ricordare le foto del Principino George al suo primo giorno d’asilo? Complici anche le sue espressioni buffe, quelle immagini sono diventate letteralmente virali in poche ore. A qualche anno di distanza, ieri è toccato alla Principessa Charlotte.

La Principessina, Charlotte Elisabeth Diana, ha infatti iniziato ieri a frequentare il prestigioso asilo Westacre Montessori School, dislocato a circa 15 minuti a piedi da Kensington Palace. La scuola materna, da circa 17mila euro all’anno di retta, insegnerà alla Principessa materie quali la danza, la musica ma anche la poesia o la lavorazione della ceramica. Attività che si addicono perfettamente ad un membro della famiglia reale.

Come è stato per la volta del Principino George, anche per il primo giorno d’asilo della Principessa Charlotte la famiglia reale ha avuto un fotografo d’eccezione. E’ stata infatti la stessa Kate Middleton ad immortalare il primo giorno d’asilo della sua secondogenita. La Principessina, nelle foto condivise da Kensington Palace, appare smagliante e con un look impeccabile. Vi lasciamo quindi alle immagini…