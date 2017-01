La più bella festa di Capodanno 2017

Moltissimi i capodanni di lusso e al tempo stesso alternativi andati in scena in Italia e fuori, ma di certo per chi ama il passato, le suggestive atmosfere antiche, gli abiti in costume e la favola di tornare indietro nei secoli nessuno può equiparare il Capodanno Medievale di Firenze, organizzato ormai da ben sette anni dalla società L.D.M. Luoghi del Medioevo.



L’ambientazione è quella dell’Antico Spedale del Bigallo, a Bagno a Ripoli (poco fuori Firenze), luogo che in origine fungeva da ricovero e ostello per i viandanti che si accingevano a percorrere la via Francigena. Ancora oggi mantiene inalterato il suo ruolo di accoglienza, nonostante in alcune situazioni particolari presti le sue ampie sale ad eventi di qualità e livello. Luxgallery è stato ospite del Capodanno Medievale 2017 e la nostra giornalista Chiara Giacobelli è stata vestita con un abito in tinte rosa e oro grazie alla collaborazione con la prestigiosa Sartoria Monaco.

Una serata in cui ogni singolo dettaglio è stato curato nei minimi particolari per riprodurre la tradizione medievale nel modo più accurato possibile, allietando i numerosi presenti con giocolieri, musici, giullari, maestri del fuoco, danzatori e molto altro.

“Correva l’anno 1214 quando Dioticidiede di Bonaguida del Dado inaugurò lo Spedale del Bigallo attraverso un lauto banchetto – spiega l’amministratore della L.D.M. Luoghi del Medioevo Srl Renato Chiti – Alla cena parteciparono le ricche famiglie di Firenze e delle città vicine; noi oggi vogliamo riproporre fedelmente quella speciale serata nell’ultimo giorno dell’anno”.



Si comincia ovviamente dalcostituito da un aperitivo di vino salviato e frutta; piatto di pane con prosciutto sotto cenere, mezzone, soprassata e ceci, lardo di Colonnata e pecorino con mostarda; Thorta Manfredi insieme a Thorta de Casio et herbe; lasagna con pecorino, ortica e pere; arista di cinta senese con salsa d’uva, insalata di mele e arance candite; torta di mele con crema al Vin Santo, il tutto spruzzato da un’ottima birra aromatizzata alle castagne. Ma il cibo non è stato il solo protagonista della lunga notte di capodanno: tra una portata e l’altra si sonoladi Lucca nelle, inei panni deinello spettacolo delCalato il sipario sul banchetto più chic d’Italia, non bisogna tuttavia pensare che siano finite le avventure dedicate agli affascinanti tempi del Medioevo. La L.D.M. Luoghi del Medioevo Srl è infatti una società di destination marketing e di servizi turistico-culturali nata del 2013; con il marchiostudia e commercializzaDi notevole interesse per il settore B2B degli operatori turistici è ad esempio l’FTM – Festival del Turismo Medievale, il primo workshop internazionale sul turismo medievale organizzato da LDM ogni mese di ottobre a Trento, giunto nel 2017 alla sua VII edizione (www.festivalturismomedievale.it).

Tra le altre attività di LDM ricordiamo quindi la gestione di bookshop e percorsi museali (Il Tesoro di San Jacopo a Pistoia, Capitale Italiana della Cultura 2017) e nel settore dei “cofanetti regalo” (gift) il primo cofanetto storico denominato Cantine&Castelli che abbina in una sola esperienza degustazioni vinicole eccellenti a percorsi castellari. Infine, LDM è anche il braccio promo-commerciale di A.N.C.L.M. – Associazione Nazionale Comuni Luoghi del Medioevo, un sodalizio di 17 comuni italiani caratterizzati da un patrimonio storico-artistico medievale eccellente, di cui Renato Chiti è il Direttore Generale.

Il calendario degli eventi 2017 è ancora in corso di definizione, salvo gli appuntamenti fissi: Capodanno Medievale (31/12/2017) e FTM – Festival del Turismo Medievale (edizione VII – ottobre 2017).

Informazioni utili: www.medievalitaly.it

Chiara Giacobelli

Chiara Giacobelli è vestita da:

Sartoria Monaco

Web: www.sartoriamonaco.it

Photo Credit: Gianluigi Premuda