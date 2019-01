La nuova collezione Savage x Fenty firmata Rihanna grida a gran voce: San Valentino non è solo per le taglie 38. A trasformare la realtà in lingerie è proprio la regina di Barbados che inganna l’attesa dell’uscita del suo nuovo album lanciando una meravigliosa collezione aggressive: così ci si libera del romanticismo a suon di intimo per vere bad girls. Lo scorso settembre Rihanna ha fatto letteralmente brillare la Fashion Week newyorkese trasformando un edificio completamente vuoto in una vera e propria giungla tropicale, allestendo cupole illuminate da luci al neon contornate da elementi floreali in ogni dove. Magia e bellezza. L’aria era densa e umida, come all’interno di una serra reale; d’altronde Ben Stiller in un visionario Derek Zoolander ci insegna che «L’umidità è l’essenza dell’umidità e l’umidità è l’essenza della bellezza». Fuori dall’ingresso del Brooklyn Navy Yard si sono create file umane lunghe metri e metri per accaparrarsi il posto migliore alla sfilata ultraterrena firmata Rih.

Il marchio Savage x Fenty nasce all’inizio del 2018 e ha subito fatto parlare prepotentemente di sé per l’importante messaggio inclusivo che cerca di inviare: sexy non è solo magro. D’altro canto la stessa Rihanna non è nota per la fisicità longilinea bensì per il fantastico carattere curvy che riesce ad avvicinare le donne, quelle vere. La collezione abbracciando diversi tipi di bellezza e fisicità ha rivoluzionato l’immaginario e la sensibilità comune riguardo alla lingerie. Per San Valentino sono stati pensati, disegnati e realizzati 23 pezzi unici con un’unica regola aurea: al bando il romanticismo. Sotto l’intimo ideato dall’artista-imprenditrice si nascondono donne di carattere, donne aggressive, certamente non timide e consapevoli di essere una potenza della natura.

«La lingerie non consiste solo nello sfruttare il corpo femminile, ma nel celebrarlo e questo è ciò che Savage x è tutto» a dirlo è la stessa Rihanna che ribadisce l’hard concept della parola Savage, selvaggio, feroce: «Savage per me è una parola così potente. Soprattutto per le donne. Le donne sono solitamente considerate deboli e indifese e Savage è invece una donna diversa. È l’opposto di quello, è potente, è responsabile, e sa assumersi la responsabilità di tutte le scelte che fa». Outfit eclettici del tutto irresistibili pronti per essere acquistati e regalati il prossimo 14 febbraio: slip a forma di cuore e bonbon alla crema, ma anche body velati e profonde scollature, e non solo sul décolleté. Per l’occasione la stessa Rihanna ha deciso di indossare un completo mozzafiato fornendo, diciamo così, qualche spunto interessante per capire come interpretare la sua splendida collezione indossandola al meglio. L’intera linea è in vendita su SavageX.com e Zalando.com.

Lux Gallery consiglia –> Kehlani e la gravidanza social, gli scatti esclusivi di Aris Jerome

Foto ufficiali SavageX.com