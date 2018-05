La Notte Rosa a Rimini 2018: in arrivo l’atteso week-end di svago e divertimento più atteso dell’estate

La Notte rosa a Rimini 2018: torna l’appuntamento all’insegna del divertimento che si svilupperà lungo gli oltre 100 km di costa romagnola e offrirà ai visitatori una grande varietà di eventi. Dalle feste in spiaggia, ai ristoranti e bar aperti fino a tarda notte, musica live all’aperto, performance teatrali, reading, mostre, installazioni, attività di svago per i più piccini. Una manifestazione pensata per un pubblico variegato, durante la quale tutti i monumenti principali si coloreranno di una luce rosa e illumineranno la riviera assieme ai fuochi d’artificio.

Il 6, 7 e 8 luglio 2018 avrà dunque luogo la 13^ edizione della Notte Rosa Pink your life altrimenti detta ‘Capodanno dell’Estate Italiana’, le danze si apriranno venerdì 6 luglio. L’appuntamento è da venerdì 6 luglio e per tutto il weekend lungo i 110 km della Riviera Romagnola e nei borghi e paesi dell’entroterra con centinaia di eventi. Si tratta di uno degli appuntamenti estivi più attesi in tutto il Paese, polo attrattivo di tantissimi turisti e residenti, che ogni anno invita i suoi oltre due milioni e mezzo di ospiti alla spensieratezza, allegria e divertimento; a trovare ‘il lato rosa’ della propria vita. “Pink your life” è dunque il claim che caratterizzerà il weekend 6-8 luglio.

Come è specificato sul sito ufficiale dell’evento, l’immagine ufficiale di questo tredicesimo Capodanno dell’Estate Italiana a corredo del claim, è “The Pink Crew”, “composta da una combriccola di personaggi che ogni primo weekend di luglio, dal 2006, si dà appuntamento in Riviera per far festa. Dalla nonnina all’hipster, denominatore comune di tutti i personaggi ritratti è il tocco di rosa, segno della gentilezza, della festa, dell’incontro, dell’empatia, del candore di voler essere notati per divertire e divertirsi, perché tutti si è parte di una notte magica. Tutti i personaggi, connessi dalla magia del rosa, racchiudono non solo un mondo di simpatia e genuinità, ma anche un certo protagonismo: la voglia e la dolce esuberanza di mostrare tutto il rosa che è in noi. Anche per questo La Notte Rosa è stupore, meraviglia, magia, divertimento!”