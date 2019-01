Christian Dior: Designer of Dreams, dal 2 Febbraio al 14 Luglio 2019 al Victoria and Albert Museum.

Christian Dior: Designer of Dreams è il titolo del più grande e completo evento mai allestito nel Regno Unito sulla Maison Dior e sullo stilista, un genio nel suo campo e un leader indiscusso della moda e dell’eleganza. Dal 1947 fino ai giorni nostri: questa mostra traccerà la storia e l’impatto di uno dei più influenti couturier del XX secolo, esplorando l’influenza duratura della Maison e il rapporto di Dior con la Gran Bretagna.

«non c’è nessun altro paese al mondo, oltre al mio, il cui stile di vita mi attira. Amo le tradizioni inglesi, la gentilezza inglese, l’architettura inglese. Mi piace perfino la cucina inglese»



La mostra Christian Dior: lo Stilista dei Sogni, appena inaugurata, il 29 Febbraio 2019, esplora la storia e l’impatto che lo stilista francese ha avuto sulla moda e la continua influenza dei sei direttori creativi che lo hanno succeduto. L’allestimento prende spunto reinterpreta e reimmagina l’iconica esibizione dalla mostra di Parigi Christian Dior: Couturier du Rêve, organizzata in origine dal Musée des Arts Décoratifs, ampliandola e modificandola per Londra, arricchendola e aggiungendo una sezione fondamentale. Infatti, sarà esplorata l’attrazione di Dior per il regno Unito, lo splendore dei suoi palazzi nobiliari ed i giardini. Analizzando i meandri delle personalità poliedriche degli stilisti che negli anni si sono susseguiti come Direttori Creativi del marchio.

Da Yves Saint Laurent a Marc Bohan, passando per Gianfranco Ferrè, John Galliano, Raf Simons fino ad arrivare a Maria Grazia Chiuri. La mostra, organizzata dal V&A attraverso un team guidato dalla curatrice di moda e tessuti Oriole Cullen e dalla scenografa Nathalie Crinièr, utilizzando tecniche teatrali, filmati in 3D, nuove installazioni che vanno a integrare le creazioni, l’esposizione risulta rivoluzionaria e visionaria: una sinergia di abiti, luci, citazioni, testi e originali paesaggi. Non resta che prenotare un biglietto per Londra…!

Di seguito una gallery dei VIP che hanno presenziato alla preview: