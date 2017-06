La moda russa sbarca a Milano: in via Tortona lo showroom “MOSCOW” con 16 top collection

Il 15 giugno nel cuore del quartiere più fashion di Milano verrà inaugurato il primo e l’unico showroom al mondo interamente dedicato ai designer Russi. Gli spazi di Via Tortona 31 ospiteranno le collezioni dei 16 più promettenti giovani brand Made in Russia tra i quali Graviteight, Rasario, Masterpeace, Alina German, Seamore, Dimaneu, Julia Davidian, Maya e molti altri.

Sergey Pishchulin, il fondatore dello showroom MOSCOW é un profondo conoscitore dell’industria della moda russa, ha selezionato con cura il meglio della scena fashion nazionale prestando particolare attenzione al design innovativo dei capi e alla qualità eccezionale della materia prima.

“Negli ultimi anni l’interesse per i marchi russi da parte dei buyer e dei consumatori finali è assai aumentato in tutto il mondo tuttavia molti designer di talento rimangono ancora all’ombra. Mi sembrava ingiusto che li conoscessero solo in patria, cosi ho deciso che era il momento perfetto per far scoprire le loro collezioni al pubblico internazionale”, spiega il proprietario dello showroom.

Commentando perché tra tutte le capitali fashion del mondo ha scelto proprio Milano per inaugurare lo showroom, Sergey Pishchulin dice che la scelta gli è sembrata naturale: il capoluogo lombardo non è solo il cuore pulsante della moda internazionale ma anche una splendida città italiana che con la sua bellezza, cultura e il suo stile raffinato ha da sempre ispirato i designer russi.