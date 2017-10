La moda nella storia: a Stupinigi torna Life, appuntamento con istantanee di vita di corte

Appuntamento l’8 ottobre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi – poco distante da Torino – con Life, evento che offrirà questa volta al pubblico la possibilità di conoscere usi e costumi della nobiltà sabauda tra Settecento e Ottocento.

Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli monumentali di Torino. Riaperta al pubblico dopo importanti lavori di restauro, la Palazzina rappresenta uno dei complessi settecenteschi più straordinari d’Europa e Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1997- ha piena dignità museale con i suoi arredi originali, i dipinti, i capolavori di ebanisteria e il disegno del territorio.

Organizzata dalla Fondazione Ordine Mauriziano in collaborazione con i gruppi storici Nobiltà Sabauda e Le vie del tempo, la manifestazione Life, istantanee di vita di corte porterà quindi nella Palazzina di Caccia di Stupinigi – dalle 10 alle 18 – personaggi in costumi storici che sfileranno per le sale della location sul fil rouge del tema di quest’anno ovvero le variazioni della moda tra Settecento e Ottocento.

