Gli anni ’90 sono il trend del momento, dagli abiti alle scarpe tutto ha un sapore Ninety. Gli stilisti ne approfittano per scavare nei loro archivi e far tornare di moda alcuni capi. È il caso delle sneakers, che vediamo indossate da tutte le fashion blogger italiane e non solo. Da Martina Pinto, Chiara Biasi a Roshelle, le Buffalo London hanno conquistato il mondo della moda. Quello stile grunge abbinato a jeans strappati sulle ginocchia, tute firmate Adidas e gonne corte o pantaloni stile ciclista. Mixare è la parola d’ordine per creare uno look anni Novanta come ci insegnano le nostre blogger.

Far tornare di moda le sneakers anni ’90

Rilanciare delle sneakers anni novanta non è facile. A darne notizia è stato Anthony Pappalardo su Higsnobiety, che ha notato come i marchi di calzature, stiano cercando di riproporre modelli di sneakers dalla forma particolare. Non solo, sembra che il percorso intrapreso dalle grandi case di moda sia estremamente complicato. Negli ultimi anni abbiamo visto in passerella modelli ispirati alle scarpe running, agli scarponcini da montagna, ai grandi classici di Puma, Nike, Adidas e Reebok. Ma tra le tante svettano nelle classifiche, come scarpe più acquistate del momento le Buffalo London, insieme alle Triple S firmate Balenciaga. Le Spice Girls furono le prime ad indossarle, quella forma poco delicata e quei colori sgargianti che all’epoca facevano moda, sono tornati. Le Buffalo London sono state riproposte in tre colori: rosa, nere e giallo senape. In vendita nei negozi da ottobre 2018, anche Luisaviaroma e grandi e-commerce come Zalando hanno deciso di incorporarle nel loro business. A compararle per prime sono state le fashion blogger, che suoi social hanno dato via all’acquisto “virale”di queste scarpe.

Come indossare le Buffalo London secondo le Fashion Blogger

Martina Pinto, fashion blogger di origini romane, ha scelto di indossare le Buffalo London con un jeans nero semplice e un maglioncino a collo alto. Martina sceglie le Buffalo color senape, che hanno un sapore più elegante. Chiara Biasi invece, gioca con lo sportswear, scegli di abbinare le Buffalo nere, dal sapore rock a semplici tute, Adidas, Nike e Puma. A stupirci, invece, è Roshelle che non può che scegliere le Buffalo rosa. La cantante abbina pantaloni stile ciclista e felpe oversize donandogli un vero tocco anni Novanta.