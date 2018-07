“È la mia non fidanzata”: ecco chi è Gilda Ambrosio, l’influencer che studia da Chiara Ferragni e sta con l’ex di Belen Rodriguez

Possiamo dirlo? Lei studia dalle migliori. Da una parte punta e si ispira a Chiara Ferragni, la influencer italiana per antonomasia. Dall’altra, invece, sembra aver gusti – in termini di uomini – molto simili alla showgirl argentina, Belen Rodriguez. Il motivo? Presto detto e ha un nome e cognome: Stefano De Martino. Sì, perché il ballerino napoletano da un anno è al fianco di Gilda Ambrosio, nota influencer italiana, pur dichiarandosi single e definendo quest’ultima come la sua ‘non fidanzata’. Ma c’è chi è pronto a scommetterci: i due stanno insieme. Anche perché a confermare questa tesi, nelle ultime settimane, ci ha pensato più volte uno che di gossip se ne intende, come Gabriele Parpiglia. (Continua a leggere dopo la foto)

Chi è Gilda Ambrosio? La 'non' fidanzata di Stefano De Martino ha ventisei anni (classe 1992), napoletana ed è una fashion designer. Mora, snella, abbastanza alta: Stefano De Martino è rimasto incantato dallo charme della ragazza, che su Instagram conta molti seguaci. I due si sono rifugiati in un resort in Piemonte, ma i paparazzi sono arrivati anche lì, rendendo la loro storia d'amore ormai ufficiale. Le foto non mentono, né quelle pubblicate sui social, né quelle sul settimanale di Alfonso Signorini.

Per la prima volta la influencer italiana rompe il silenzio e si racconta a Grazia. Sogna un matrimonio in Chiesa. Probabilmente cambierebbe abito quindici volte, ma ama la tradizione. Eppure un progetto che vorrebbe realizzare nella moda è proprio una collezione di abiti da sposa non convenzionali. Con Stefano De Martino, dice solo "no comment", ma ammette che "si vogliono un bene infinito". In cover sul settimanale Grazia, Gilda Ambrosio si racconta e svela che il ballerino è "la persona". E se inizialmente risponde solo con un "no comment", poi, incalzata dalla giornalista chiarisce su Stefano De Martino: "Siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, 'la' persona? Che però non è il tuo fidanzato". Così Gilda mette a tacere tutto quel gossip che da mesi la tortura…

Sogna le nozze per il party: "Il matrimonio è la festa dell'amore, no? E allora festeggiamo – spiega Gilda – Amo uscire, non vorrei mai stare a casa. Amo la notte". Presto comprerà casa e, se potesse, si trasferirebbe in una villa a Ibiza, dove ha appena trascorso le vacanze con Stefano De Martino, napoletano come lei. "Anche a Milano ho amici quasi solo napoletani. Una vita di compagnia: non succede mai che sia a pranzo o a cena da sola. Non ci sono confini nell'amicizia" confessa.