La Meridiana Relais & Châteaux abbraccia il brand Ferrari

Garlenda – Sono arrivate tutte insieme le auto più belle del mondo, quelle del brand Ferrari, per un raduno internazionale che ha visto coinvolti appassionati di motori provenienti da tutta Europa. Meta finale del viaggio il circuito di Imola, ma per deliziare il palato e gli occhi non poteva mancare una tappa alla Meridiana Relais & Châteaux, dove il Ferrari Club ha consumato un prelibato pranzo presso il ristorante Il Rosmarino.

D’altra parte, non è la prima volta che il resort più chic della Liguria, un cinque stelle inserito nella nota collezione Relais & Châteaux, collabora felicemente con il marchio di Maranello. Già in primavera proprio La Meridiana era stata scelta come prima location italiana per la presentazione della nuova Ferrari Portofino, all’interno di un tour europeo che prevedeva 64 tappe nelle più suggestive città del continente, allo scopo di mostrare le forme e le potenzialità dell’ultimo gioiellino che omaggia la Liguria. La tratta, percorsa a metà maggio, ha visto le auto sfrecciare da Garlenda fino a Monte Carlo, inondando il già splendido giardino de La Meridiana di colori, vibrazioni ed eleganza.

Tuttavia, le grandi partnership non sono il solo motivo per suggerire una visita al Relais & Châteaux ligure gestito dai coniugi Alessandra ed Edmondo Segre, in una dimensione familiare ormai rara nell’ambiente del lusso, eppure estremamente preziosa per donare al cliente quell’intimità e quel calore che sempre si ricercano quando si è fuori casa.

«Amiamo dare ai nostri ospiti un senso di accoglienza e informalità, in cui la raffinata scelta degli arredi, la cura degli ambienti, le specialità culinarie e le attività proposte trovino la loro naturale compiutezza in un’atmosfera capace di far sentire a proprio agio chiunque scelga di trascorrere qui un fine settimana o una vacanza – racconta a Luxgallery la proprietaria Alessandra Zunino Segre – Sempre in quet’ottica abbiamo deciso di dare alla nostra struttura un taglio dog friendly, sapendo quanto a volte sia difficile portare con sé il proprio animale da compagnia».

Se le grandi sale interne stupiscono per i dettagli ricercati che richiamano il vicino mare, le ampie finestre e le aree di relax in cui fermarsi a leggere un libro, giocare a pocker o magari semplicemente scambiare due chiacchiere, l’esterno avvolge il visitatore tra fiori, verde, una piscina azzurra dalle forme irregolari, piante di vario genere e, non distante, persino un campo da golf tra i più frequentati della regione. Da Milano La Meridiana dista appena poche ore di macchina, così come da Verona, Venezia e dalle altre principali mete della Lombardia e del Veneto; sono però tanti anche i turisti stranieri, specie considerando la vicinanza con la Costa Azzurra.

Così, dopo aver gustato un ottimo pranzo o cena al ristorante Il Rosmarino, aver assaporato gli odori della Liguria e dormito in graziose camere in stile country, i proprietari sono pronti a fornire suggerimenti sulle mete più o meno note da visitare nei dintorni. Per citarne solo alcune, riportiamo la costa ligure partendo da Alassio, il vicino nucleo storico di Cervo, per poi valicare il confine e raggiungere il paesino medievale di Saint Paul de Vence (inserito da numerose guide tra i paesi più belli della Francia) e ovviamente la vivace Côte d’Azur.



Informazioni utili:

La Meridiana Resort & Golf

Via ai Castelli 11

Regione San Rocco

17033 Garlenda SV – Italia

Tel: +39 0182 580271

Web: www.lameridianaresort.com

Mail: info@lameridianaresort.com