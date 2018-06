La leggenda di Bassano 2018: date e programma per l’evento che coinvolge le auto più belle del mondo

Sarà la spettacolare cornice di Piazza Walther a Bolzano il palcoscenico per l’arrivo della prima tappa de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto”, manifestazione di regolarità organizzata dal Circolo Veneto Automoto d’Epoca “Giannino Marzotto”, in programma dal 21 al 24 giugno 2018. Una grande cavalcata che partendo da Bassano del Grappa (VI), si snoderà attraverso paesaggi da favola incastonati tra le splendide Dolomiti, le montagne più belle del mondo, patrimonio dell’UNESCO. Le protagoniste saranno le magnifiche 100 vetture iscritte, tutte esclusivamente Sport-Barchetta costruite dal 1920 fino al 1960: una gioia per gli occhi, ma anche per le orecchie, pezzi rari che hanno fatto la storia dell’automobilismo sportivo.

Il programma della manifestazione, inserita nel calendario internazionale FIVA (Fédération Internationale des

Vèhicules Anciens) e ASI (Automotoclub Storico Italiano), è stato svelato oggi nel corso della conferenza stampa

ospitata nella sede dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, alla presenza di Stefano Chiminelli, Presidente del Circolo Veneto Automoto d’Epoca ‘Giannino Marzotto’ e del Comitato Organizzatore, Daniela Colomberotto, segretaria esecutiva e di Davide Brancalion, Presidente del Veteran Car Team Bolzano-Bozen.

Alcuni tra i “gioielli” al via nell’edizione 2018.

“La Leggenda di Bassano” è una vetrina viaggiante di pezzi unici. Ecco solo alcune delle splendide vetture in

gara: