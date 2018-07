La Cena in Vigna è il trend del 2018

Montefiore dell’Aso – È il nuovo trend dell’estate 2018, la moda a cui nessuno sembra voler rinunciare: si chiama Cena in Vigna e consiste nel mangiare seduti a una lunga tavolata immersa tra i verdi filari. Esperienza multisensoriale, sta andando forte un po’ in tutta Italia, in particolare in Veneto, Toscana e anche nelle Marche, con formule più o meno lussuose, di charme.

Ad organizzarle sono di solito le singole cantine, talvolta in collaborazione con alcune associazioni locali, ma sebbene lo scenario sia sempre suggestivo e il format uguale per tutte, ciò che cambia è la scelta del target a cui rivolgersi. Nelle Marche una delle migliori è la Cena in Vigna proposta dal Dea Flora Restaurant & Relax, a Montefiore dell’Aso, in provincia di Ascoli Piceno: Luxgallery ha partecipato ad una serata per documentare il tutto e testarne il livello realmente eccelso.

Tanto per cominciare, la cornice in questo caso conta moltissimo, perché è proprio il contatto con la natura a costituire un ingrediente fondamentale per il successo di questi eventi. L’ambientazione del Dea Flora è senza dubbio tra le più chic della regione, con una vista a 360 gradi sulle colline circostanti, gli antichi borghi sparpagliati, i campi di girasole, di grano e i vigneti, senza dimenticare lo sfondo blu del mare e i colori accesi del tramonto. La posizione in altura della struttura permette di godersi appieno paesaggi incredibili, a cui si accompagnano il giardino curato con una piscina in terrazza e la vigna autoctona, dove in questo caso vengono prodotti Cabernet, Merlot, Montepulciano e Pecorino.

Il contesto idilliaco e un po’ bucolico non basta però per decretare il successo di questi eventi che stanno riscuotendo un enorme apprezzamento: basti pensare che tutte le Cene in Vigna del Dea Flora raggiungono il numero massimo di partecipanti pochi giorni dopo il lancio sui social e sul sito. Un ruolo da protagonista lo svolge ovviamente il menù, studiato per offrire agli ospiti qualcosa di buono, originale e legato al territorio. La cena a cui Luxgallery ha partecipato prevedeva tre ottimi antipasti, il celebre risotto alla rapa rossa e granelli di pistacchio, un secondo e un dolce al cioccolato, il tutto innaffiato di vino Merlot prodotto in loco, caratterizzato da un profumo ampio e persistente, in cui le note di marasca, spezie e sottobosco si accordano in perfetta armonia con i sentori di leggera vaniglia.

Infine, si punta molto sulla convivialità, grazie anche alla tavolata unica e all’atmosfera informale: in qualche modo, finisce sempre che nuove amicizie nascono spontaneamente, si formano nuovi gruppi e talvolta sbocciano nuovi amori.

Per chi voglia partecipare venendo da lontano, il Dea Flora Restaurant & Relax mette a disposizione poche deliziose camere, una ricca colazione e una Spa. D’altra parte, nel corso dell’anno questo resort sulle colline marchigiane lavora bene anche come ristorante interno (splendide le vetrate immense che permettono di lasciar vagare lo sguardo fuori), come sede per matrimoni all’aperto o al chiuso e come cantina. Non a caso l’aperitivo introduttivo della Cena in Vigna si tiene proprio nella bottaia, cuore della struttura in cui il vino riposa prima di essere messo in commercio.

Ci sono ancora altre date in programma: basterà dare un’occhiata al sito del Dea Flora o seguirlo sui social per restare aggiornati. Il prossimo evento si terrà il 21 luglio ma è già sold out, tuttavia presto verrà comunicato il calendario di agosto: ricordatevi di essere rapidi, poiché i posti a disposizione sono solo una settantina e finiscono in un battibaleno!

Informazioni utili

Dea Flora Restaurant & Relax

C.da San Giovanni 48/A

Montefiore dell’Aso, Ascoli Piceno

Phone: +39 0734 938373

Mobile: +39 389 9036603 / + 39 345 2819557

Web: www.deaflora.it

Mail: [email protected]