“La casa di carta 3” le riprese a Firenze: fan in delirio in Piazza Duomo

Nemmeno il freddo pungente ha fermato i fan della serie La casa di carta. Stamattina armati di iPhone e macchine fotografiche il pubblico di uno dei telefilm Netflix più amati si sono dati appuntamento al centro del capoluogo toscano con la speranza di fare un selfie – qualche tempo fa sarebbe stato sufficiente un autografo! – con Alvaro Morte, che ne La casa di carta 3 torna a vestire i panni de “Il Professore”, l’ideatore del colpo alla zecca di Madrid che fa da sfondo all’intera serie. Insomma gli occhi di tutto il mondo puntati su Piazza del Duomo, dove si celebrava l’incontro fra il «Professore» appunto e «Berlino» (che evidentemente non è morto…), interpretato da Pedro Alonso, famoso per la fiction spagnola Grand Hotel.

Le riprese de La casa di carta 3 da noi erano state anticipate qualche giorno prima dall’Ansa e accolte con entusiasmo dal sindaco di Firenze Dario Nardella, che su twitter aveva postato: «Benvenuto a Firenze al cast della Casa di Carta». Il primo cittadino ha invitato il «Professore» a visitare la Torre della Zecca, in chiaro riferimento alla Zecca madrilena della serie Netflix. In silenzio allo shooting in piazza del Duomo i numerosi fan, perlopiù giovanissimi, segno che La casa di carta 3 è davvero un evento atteso e che soprattutto il telefilm piace. Su Instagram in tanti hanno, infatti, pubblicato scatti raffiguranti Alvaro Monte e Pedro Alonso, come pure parecchi selfie, a dimostrazione che la serie caricata sulla piattaforma americana ha conquistato il pubblico italiano. La terza stagione de La casa di carta, in produzione da ottobre del 2018, riprenderà da dove si è interrotta la seconda serie, che sembrava l’ultima, per come si era conclusa. Stando alle parole de “Il professore” su Twitter, non mancheranno colpi di scena. Ancora sconosciuta la data di distribuzione della serie, anche se certamente il lancio della terza stagione avverrà entro il 2019. Non ci resta dunque che attendere.