“La Bella e la Bestia” film 2017: trailer, trama e opinioni “a caldo”

“La Bella e la Bestia”, il film del 2017, è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche. Ecco allora trailer, trama ma anche le opinioni a caldo di chi – pur non essendo ancora il week-end – è riuscito a ritagliarsi il tempo per rivivere una delle fiabe più celebri di sempre nonché quella il cui cartone animato Disney ha fatto sognare migliaia di bambine.

Cartone animato Disney Vs “La Bella e la Bestia” film 2017: chi vince? A poche ore dall’uscita nelle sale cinematografiche, abbiamo raccolto i commenti “a caldo” lasciati sui social da tutti coloro che desideravano provare ancora una volta le emozioni suscitate dal magico cartone animato Disney. Possiamo dire che Twitter promuove senza dubbi il nuovo film diretto da Bill Condon: dai messaggi sui social sembra che “La Bella e la Bestia” sia rimasto fedele al cartone animato originale, riproponendo (quasi) al millesimo tutti gli aspetti che hanno fatto amare questa fiaba sin dai suoi esordi nel 1991. “Appena potete Correte al cinema con i vostri bimbi Andate E sognate insieme a loro. Meraviglioso! ❤❤❤ #LaBellaELaBestia” si legge tra i primi tweet.

Cosa aspettarsi allora da “La Bella e la Bestia”, il film del 2017? Sembrerebbe proprio che la trama non sia diversa dall’originale, se non per qualche aggiunta voluta dal regista per rendere più “moderna” la storia: nonostante questo sembra che Emma Watson e Dan Stevens – insieme a tutti gli altri protagonisti – siano riusciti a ricreare quell’atmosfera a tratti magica, a tratti terrificante o ilare tipica del cartone Disney del 1991. Vi lasciamo quindi al trailer ufficiale in attesa di sapere i risultati al botteghino.