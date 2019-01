Chiara Ferragni l’imprenditrice digitale per eccellenza, ha organizzato una lezione di make-up con il suo truccatore di fiducia Manuele Mameli. L’appuntamento è il 9 febbraio 2019 al Teatro Vetra a Milano, un pomeriggio di consigli e tutorial all’insegna del trucco e dei capelli. L’iniziativa si chiama Beauty Bites Masterclass, con tanto di account creato ad hoc per Instagram @beautybites. La Ferragni non ha perso tempo per condividere stories e foto per promuovere l’evento. I biglietti della masterclass sono in vendita su clappit.com, ma fate attenzione ai prezzi.

La @beautybites di Chiara Ferragni

L’idea della beautybites nasce sulla scia di quella già proposta in America da Kim Kardashian e Mario Dedivanovic, che grazie alle loro lezioni di hanno coinvolto migliaia di fan disposti a pagare fino a 1.500 euro per un biglietto. Ma Chiara Ferragni non è da meno, insieme al makeup artist Manuele Mameli ha fatto “sold-out” sia a gennaio che a febbraio, tanto da dover organizzare un terzo evento, in calendario ad Aprile. I primi biglietti venduti sono stati i Vip Tickets da 650€, che, oltre ad una make-up bag del valore di 500,00€ e posti in prima fila, permettono l’entrata prioritaria in teatro e uno speciale “meet & greet” con Chiara e Manuele e la possibilità di farsi realizzare un make-up look dai professionisti con prodotti di Sephora e Lancôme. Al momento della messa in vendita dei biglietti c’era già una coda di 37mila persone online pronte a dilapidare il loro portafoglio per cercare di acquistare un biglietto. E non è finita qui: La masterclass comprende un attestato di partecipazione e un California buffet. Le richieste per partecipare all’evento @beautybites sono state così numerose che la fashion blogger ha deciso di replicare l’evento anche il 10 febbraio.

Gli Haters di Chiara Ferragni attaccano la @beautybites

Chiara Ferragni oltre ad essere la regina del digital fashion è anche la regina delle polemiche. Gli haters della blogger non hanno perso occasione per attaccare la Beauty Bites Masterclass. E non solo, ad attaccare la Ferragni sui social c’è anche la pagina Instagram dell’accademia di make-up di Orazio Tomarchio il celebre lookmaker di star come Sophia Loren, Monica Bellucci, Ivana Trump che ha addirittura definito l’evento come ‘’una truffa’’. Troppo esagerati i prezzi per un evento che dura circa quattro ore? Sicuramente non per i fan della blogger che hanno deciso di partecipare alla @beautybites senza pensarci due volte.