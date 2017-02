Kylie Minogue abbandonata dal fidanzato per una reginetta del lusso

La venere tascabile Kylie Minogue è finita nel polverone del gossip: il suo giovane fidanzato, il 29enne Joshua Sasse, l’avrebbe piantata per una rampolla spagnola. I tabloid inglesi raccontano della cacciata esemplare della star, dalla sua casa fuori Londra, ai danni del compagno, reo di aver perso la testa per la 34enne Marta Milans.

Figlia di un proprietario terriero milionario Marta Perez Andujar, in arte Milans, è nata e cresciuta a Madrid in una famiglia facoltosissima, parla sette lingue, pratica yoga a livelli altissimi, è laureata presso la New York University e vanta oltre duemila follower sul suo profilo Instagram. Attraverso i social non perde occasione per mettere in mostra il suo fisico scultoreo e gli occhi verdissimi, che hanno stregato Joshua.

Nel frattempo la 48enne superstar del pop viene immortalata dalla stampa britannica nelle peggiori condizioni, probabilmente per dimostrare il dolore che questo smacco – sia privato che pubblico – le ha provocato.