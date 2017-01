Kristen Stewart rivela: Trump era ossessionato da me, due anni fa

Kristen Stewart, ospite al Sundance Film Festival per presentare il suo nuovo film Come Swim, ha raccontato dei particolari inaspettati circa il neo presidente Donald Trump.

“Era arrabbiato con me un paio di anni fa, era davvero ossessionato da me un paio di anni fa, il che è fo**utamente folle“. A seguito del tradimento della Stewart ai danni di Robert Pattison, il magnate su twitter ha iniziato a commentare con frequenza la situazione, prendendo le parti dell’attore e attaccando Kristen: “Robert Pattinson non si dovrebbe riprendere Kristen Stewart. L’ha tradito come un cane lo farà ancora – guardate. Può avere di meglio!“.

L’attrice ha poi definito Trump in modo decisamente poco lusinghiero: “A quell’epoca, era una specie di star dei reality. […] Non sembrava essere qualcosa di importante. Con il senno di poi, qualcuno mi ha ricordato la storia e ho pensato: oh caspita, hai ragione!“