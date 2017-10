Kindle Oasis 2017, prezzo e scheda tecnica: Amazon presenta il nuovo e-book reader

Novità per tutti gli appassionati di libri e di lettura. Amazon ha infatti lanciato il nuovo Kindle Oasis, un e-book reader con display da 7 pollici e in grado di resistere all’acqua. Dal design sottile, minimal ed ergonomico, l’e-reader Amazon – considerato da molti tra i migliori del mercato – è perfetto per portare con sé tutta la propria biblioteca digitale in un solo dispositivo, senza dover appesantire la borsa o lo zaino con i volumi cartacei.

Il nuovo Amazon Kindle Oasis è dotato di display Paperwhite, più ampio rispetto ai precedenti modelli e con la più elevata risoluzione di sempre. L’e-book reader è dotato della stessa precisione e qualità tipografica di un libro su carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. La scocca del dispositivo presenta invece il dorso in alluminio capace di offrire un’impugnatura ergonomica che consente di leggere comodamente anche per ore e ore. Tra le novità più chiacchierate ricordiamo però che Kindle Oasis è il primo Kindle in grado di resistere all’acqua: in particolare, il dispositivo è stato classificato IPX8 e può resistere a un’immersione in acqua dolce fino a due metri di profondità, per un massimo di 60 minuti.

“Dieci anni fa abbiamo introdotto il nostro primo Kindle con l’obiettivo di consegnare qualunque libro sia mai stato scritto nel giro di non più di 60 secondi” – ha affermato Dave Limp, Senior Vice President, Amazon Devices and Services. Limp ha continuato dicendo “Grazie ad uno schermo più grande da 7 pollici, con una risoluzione di 300 ppi e un design resistente all’acqua, il nuovo Kindle Oasis è il nostro Kindle più innovativo di sempre. Il suo design sottile, leggero e resistente all’acqua permette ad ogni lettore di poter restare immerso nel mondo del proprio autore preferito in molti più luoghi”. Kindle Oasis, già disponibile al pre-odine, verrà venduto a partire dal 31 ottobre 2017 al prezzo di 249,99 euro per il modello da 8 GB e 279,99 euro per quello da 32 GB: il modello da 32 GB con connettività mobile gratuita sarà invece disponibile a 339,99 euro.