Kim Kardashian sesso e droga: la rivelazione shock della imprenditrice statunitense sta facendo il giro dl mondo. “Ho girato il video hard sotto l’effetto dell’ecstasy”, queste le parole della sensuale Kim relative al suo passato pronunciate durante una puntata del reality Keeping Up with the Kardashians (in Italia “Al passo con i Kardashian”). La 38enne moglie di Kanye West, mentre discorreva con la sorella Kendall Jenner e con Scott Disick, l’argomento è andato a finire sul suo passato turbolento di ragazza. A quel punto Kim ha rivelato di aver girato il sex tape (registrato nel 2003 e diffuso nel 2007) mentre era sotto l’effetto dell’ecstasy. Ma non è tutto: anche durante il suo primo matrimonio Kim era “fatta”, lo ha detto lei.

Durante la puntata Scott ha chiesto a Kim: “Una volta eri divertente, no? Eri selvaggia, giusto?”, “Yeah” ha risposto orgogliosamente lei. “Mi sono sposata sotto effetto di ecstasy” ha detto circa la sue prime nozze nel 2000, quando aveva appena 19 anni, con il produttore musicale Damon Thomas. “Mi sono fatta di ecstasy una volta e mi sono sposata, mi sono fatta di nuovo e ho fatto un video hard. Potevano succedere le cose peggiori”.