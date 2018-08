Kim Kardashian, il selfie allo specchio è spudorato: lato b e perizoma in primo piano. Delle sue forme esplosive ha fatto il suo punto di forza, il valore aggiunto ad un fisico prorompente, valorizzato da abiti e pose sexy che nelle foto che la ritraggono trasudano sensualità da ogni poro. Insomma, diciamo che Kim Kardashian è uno di quei personaggi che sa bene come mandare in visibilio i propri follower sui social, è sufficiente scattare un selfie in lingerie.

Fisico a dir poco esplosivo, la starlette statunitense, moglie di Kanye West, ancora una volta ha pubblicato sui social uno scatto molto apprezzato dai follower. Valanga di like e complimenti per lei. In effetti, a guardar bene l’immagine, c’è da ammettere che la eccentrica Kim stavolta si è proprio superata. La sua immagine hot riflessa allo specchio la ritrae di spalle, con indosso un micro top giallo ed un perizoma talmente microscopico da essere impercettibile. I glutei sono in primo piano, niente è lasciato all’immaginazione.

La 37enne figlia di David Kardashian, ha fatto un culto del proprio corpo, e ancora una volta ha voluto ostentarlo regalando sugli account social un’immagine del suo generoso lato B, sempre più sodo, che si può vedere sullo specchio mentre viene scattato un selfie. La frase scelta per la didascalia è “Di”buonanotte e vai”, quasi certamente è l’inizio del ritornello del brano Goodnight and go, scritto e cantato dall’inglese Imogen Heap. In questi giorni Kim Kardashian e Kanye West sono al centro del gossip per dei rumors secondo cui la coppia starebbe pensando ad un reality. Proprio la giunonica star, intervistata da E! News a Beverly Hills in occasione del venticinquesimo anniversario dell’asta What Goes Around Comes Around di Christie’s, ha ammesso di aver pensato a un altro Keeping Up With The Kardashians, il reality che l’ha resa famosa e che è arrivato alla quindicesima stagione. Quattro anni di matrimonio, tre figli e sempre al centro della cronaca rosa, la vita di Kim Kardashian e Kanye West è in effetti già di per sé un grande reality show …