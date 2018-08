Kanye West e Kim Kardashian gossip: egocentrici e appariscenti, hanno partecipato al matrimonio del loro amico 2 Chainz con la fidanzata Kesha Ward, celebrato nella villa di Gianni Versace a Miami. Il look sfoggiato ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, tanto era sopra le righe. Lei, fisico giunonico, indossava un abito di lattice color verde lime che metteva in evidenza le sue curve mozzafiato; lui, un a mise Louis Vuitton senza camicia. e ai piedi … delle pantofole! ebbene sì. Ma non si è trattato di semplici ciabatte. Le inarrivabili scarpe di Mr. West hanno dominato la scena.

Il cantante e produttore discografico ha infatti scelto di indossare un completo di Luis Vuitton con giacca a petto nudo e pantaloni abbinati a comodissime pantofole con calzini. In rete in tanti lo hanno deriso, giudicando fuori luogo e di cattivo gusto la mise scelta. Non tutti però forse sanno che le ciabatte in questione sono le pantofole Yeezy (la sua collezione di calzature) il cui prezzo si aggira intorno ai 600 euro!

Il particolare bizzarro è che mister West le ha indossate piccole, di almeno tre numeri in meno e tanti sui social hanno fatto ironia e battute in merito. Le ciabatte fanno presumibilmente parte di un campionario, dato che fanno parte della sua nuova collezione Yeezy. Ma del resto che ne sappiamo noi comuni mortali di un genio creativo come lui? Kanye ha da poco festeggiato 41 anni con un mega party dove tutto era ispirato a lui e alla sua musica, non è dunque abituato a passare inosservato. E se qualcuno aveva dei dubbi in merito, dopo aver visto il look sfoggiato al matrimonio dell’amico li fugherà tutti!