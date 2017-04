Kim Kardashian: il lato b paparazzato senza photoshop disgusta i fan, emorragia di follower

Epic fail per Kim Kardashian che sta vivendo una vera e propria emorragia di follower a causa della paparazzata infame che ha svelato il vero stato, non proprio eccezionale, del suo lato B (qui la foto incriminata). La Kardashian non ha mai lesinato sui social di pubblicare foto del suo fondoschiena in stato di grazia, ma senza l’ausilio di photoshop, quando un paparazzo l’ha beccata al mare “al naturale”, il risultato non è stato all’altezza delle aspettative.

Glutei cellulitici e molto sproporzionati: scatti che hanno fatto il giro del mondo facendo montare la rabbia dei tanti follower della donna. Le donne, al posto che apprezzare il fatto che alcuni difetti estetici siano condivisi anche dalle dee dei social, hanno piuttosto gridato alla truffa. Mentre molti estimatori di sesso maschile hanno detto di sentirsi delusi.

Ben 100mila persone hanno già abbandonato i profili della bombastica diva aggettivandola come una bugiarda. Diciamo che a Kim al momento restano ancora milioni di estimatori, motivo per il quale non dovrebbe trattarsi di una grave perdita, a meno che questo non sia l’inizio del declino.