Il clan Kardashian e anche la star del rap, Kenye, non danno certo prova di sobrietà quanto a stile nel vestire, e la piccola North pare aver preso da loro. A soli 5 anni non disdegna infatti abiti corti, pantaloncini fluorescenti e tutine all’ultimo grido, tutti capi molto costosi, nello stile di mamma e papà. La Kardashian family, capeggiata da Kim, che conta oltre a North i fratelli Saint e Chicago, è stata immortalata durante una passeggiata per le strade di New York. Il look super trendy e griffato che mamma Kim ha scelto per la figlia, non è certo passato inosservato: vestitino giallo flu (colore caro alla star dei social), occhiali da sole futuristici, la piccola North aveva con sé una borsa Mini Lady Dior dal costo di circa 2500 euro.