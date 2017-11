Kérastase: a Roma il nuovo Hair Style Bar nel primo primo “New Sephora Experience Store”

Con l’obiettivo di essere sempre più vicina alle donne, Kérastase coglie con entusiasmo la nuova sfida di Sephora ed inaugura il suo Hair Style Bar all’interno del primo New Sephora Experience Store d’Italia. In Via del Corso – cuore pulsante dello shopping district della Città Eterna – ha aperto infatti una nuova generazione di Beauty Store Sephora, dal design avveniristico e che punta al concetto di omnicanalità.

Il New Sephora Experience Store segna una nuova era dell’unconventional beauty, aprendo le porte ad un’infinità di servizi, veloci e personalizzati: tra questi il quick make-up gratuito da 15minuti, il selfie look e

il brow bar. Tante novità anche nella cura della pelle come lo skin patch per una consulenza ad hoc o

i migliori trattamenti nella Skin Care Lounge. Immancabile, dunque, uno spazio dedicato alla bellezza dei capelli, per completare il percorso beauty delle shooping addict.

A questo ci ha pensato Kérastase con il suo Hair Style Bar, un nuovo spazio nello store dove l’expertise professionale degli hairstylist del team CLASS HAIR SALON di Roberto Baiocchi mette a disposizione trattamenti haircare altamente personalizzati di immediata trasformazione capillare realizzati con i rituel Kérastase FusioDose e servizi blow dry di hairstyle realizzati con i prodotti Shu Uemura Art of Hair, partner d’eccezione.